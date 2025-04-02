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02 апреля, 23:15

Общество

В Минобороны РФ назвали приоритетом выполнение социальных гарантий для участников СВО

В Минобороны РФ назвали приоритетом выполнение социальных гарантий для участников СВО

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В работе Минобороны России выполнение социальных гарантий в отношении участников СВО является приоритетом, сообщила заместитель министра обороны Анна Цивилева. По ее словам, оперативно обеспечиваются лечение, реабилитация, протезирование и другие меры социальной поддержки. 

Во всех регионах страны на базе филиалов Фонда "Защитники Отечества" открыты кабинеты Военно-социального центра, где оказывается помощь участникам СВО и членам их семей, добавила Цивилева. Она обратила внимание, что ежедневно сотрудники центра обрабатывают до 600 заявок и оказывают помощь в режиме онлайн по оформлению необходимых документов или решению вопросов. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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