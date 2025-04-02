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02 апреля, 08:00

Общество

В России может появиться список символов и образов, запрещенных при продвижении товаров

В России может появиться список символов и образов, запрещенных при продвижении товаров

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В России может появится список символов и образов, которые запрещено использовать при продвижении товаров. Их могут неоднозначно воспринимать как патриотически настроенные граждане, так и верующие.

Создать такой реестр предложили в Совете Федерации. Авторы инициативы считают неэтичным размещать на ярлыках различных изделий, и тем более алкоголя или сигарет национальную и народную символику, образы исторических и литературных персонажей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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