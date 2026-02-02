Роспотребнадзор в Москве проверит информацию о ртути в сушеной рыбе

Роспотребнадзор в Москве начал проверку по факту возможного обнаружения ртути в сушеной рыбе под торговым названием "Ставридка". Поводом для этого стали сообщения и фотографии в социальных сетях, опубликованные жителем столицы.

Он приобрел упаковку в одном из сетевых магазинов и после вскрытия обнаружил внутри шарики, напоминающие опасное вещество. Ведомство организовало выездную проверку, были назначены необходимые лабораторные экспертизы.

