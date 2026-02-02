В Домодедовской больнице подтвердили случай заболевания оспой обезьян

В Домодедовской больнице подтвердили, что пациент, которого доставили с подозрением на оспу обезьян, действительно ей болен. Состояние мужчины врачи оценивают как удовлетворительное.

Лечение этого редкого вирусного заболевания возможно только симптоматическое. Как, где и при каких обстоятельствах произошло заражение, в настоящее время выясняет Роспотребнадзор. Оспа обезьян опасна в первую очередь для людей с ослабленным иммунитетом.

