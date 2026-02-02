02 февраля, 08:00Общество
Эксперты заявили, что смех на работе может привести к увольнению сотрудника
Сотруднику может грозить выговор или даже увольнение за смех в офисе. По словам экспертов, это зависит от того, в какой организации работает человек.
Если веселье мешает работе или портит имидж компании, у работодателя появляются законные основания для санкций. При этом сам по себе смех не является поводом для расторжения трудового договора.
Где именно смех могут расценить как неприемлемое поведение и что еще может стать причиной увольнения? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.