Москвичи потратили рекордное количество воды 31 декабря

В последний день декабря москвичи потратили рекордное количество воды. Уже 1 января был зафиксирован другой рекорд – минимальный расход, пока все отдыхали. Такая резкая смена нагрузки создала стресс для системы водоснабжения.

Столичные фабрики в полтора раза увеличили выпуск елочных украшений. Ассортимент включает как авторские игрушки из фарфора и ваты ручной работы, так и современные модели с героями сказок и классические ретромодели.

Для заботы об экологии в городе стартовала акция "Елочный круговорот". Отслужившие новогодние деревья можно сдать в специальные пункты, адреса которых есть на карте проекта "Экоточки Москвы". В прошлом году москвичи сдали 48 тысяч деревьев.

