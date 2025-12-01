Эксперты объяснили самые популярные новогодние приметы

Специалисты объяснили происхождение и смысл популярных новогодних примет. Среди распространенных суеверий – запрет на подачу раков на стол, совет не встречать праздник в чисто женской компании и необходимость накрывать богатый стол как символ будущего достатка.

Историки отмечают, что многие приметы уходят корнями в бытовой опыт и древние обряды. Психологи добавляют, что суеверия помогают некоторым людям снизить тревогу и обрести уверенность, выполняя роль психологической опоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.