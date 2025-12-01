Облачная погода без осадков ожидается в Москве в первый день зимы

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в первый день зимы, 1 декабря. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 1 до 3 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Метеорологическая зима придет в Центральную Россию в лучшем случае во второй половине декабря. Синоптики отметили, что ноябрь в Москве был на 4,3 градуса теплее нормы и стал вторым самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений, уступив 2013 году.

При этом "холодное вторжение" ожидается в Москве только в третьей декаде декабря. Переход температуры на "зимние рельсы" ожидается плавным и постепенным, без резких похолоданий.