01 декабря, 06:14Общество
Облачная погода без осадков ожидается в Москве в первый день зимы
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в первый день зимы, 1 декабря. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха будет в пределах от 1 до 3 градусов, по области – от 0 до 5 градусов.
Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.
Метеорологическая зима придет в Центральную Россию в лучшем случае во второй половине декабря. Синоптики отметили, что ноябрь в Москве был на 4,3 градуса теплее нормы и стал вторым самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений, уступив 2013 году.
При этом "холодное вторжение" ожидается в Москве только в третьей декаде декабря. Переход температуры на "зимние рельсы" ожидается плавным и постепенным, без резких похолоданий.
