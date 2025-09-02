02 сентября, 07:00Общество
Больше 50% россиян признались, что первой запускают в новое жилье кошку
Больше 50% опрошенных россиян признались, что первой запускают в новое жилье кошку. Самыми суеверными стали южные регионы, реже всего так делают на Дальнем Востоке.
Также популярными приметами на новоселье являются генеральная уборка и шумный праздник.
Для того, чтобы помочь питомцу освоиться на новом месте, большинство хозяев стараются создать для животного ощущение безопасности, например раскладывают знакомые предметы.
