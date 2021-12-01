Ралина Арабова представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021"

Стало известно, кто представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная – 2021". В Израиль, где пройдет шоу, отправится самая красивая девушка Татарстана Ралина Арабова, обладательница титула "Вице-мисс Россия – 2019".

Ралина родилась в Казани, но сейчас живет в Москве. Она учится на юрфаке и занимается плаванием, также умеет играть на флейте.

Финал конкурса красоты состоится в Эйлате 12 декабря. По данным организаторов, во время подготовки к шоу девушки будут регулярно сдавать тесты на ковид. В этом году также из-за пандемии отменили благотворительный аукцион и традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.