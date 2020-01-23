Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы

Фото: instagram.com/mrs_world_russia

Жительница Рязани 50-летняя Екатерина Егина стала победительницей международного конкурса красоты "Grandmama Europe", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Конкурс красоты проходил в Болгарии. В нем принимали участие красивые мамы и бабушки старше 40 лет из Филиппин, Сингапура, Кореи, Украины, Индии, Эстонии, Белоруссии и других стран.

Как заявила Егина, она готовилась к конкурсу полгода: сшила платье, подготовила творческий номер и отработала подиумный шаг.

Сообщается, что самая красивая бабушка Европы очаровала жюри не только своей идеальной фигурой, но и джазовым вокалом.

Ранее стало известно, что Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга стала обладательницей титула "Миссис Вселенная – 2020". Победительнице 43 года, она мать четверых детей.