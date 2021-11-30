В Москве продлили экстренное предупреждение до 1 декабря

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о снеге, метели и сильной гололедице с вечера 30 ноября до утра 1 декабря.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют во время управления машиной значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Парковать автомобили лучше вдали от деревьев. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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