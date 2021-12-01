Порядка 650 тыс российских школьников напишут итоговое сочинение

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Российские выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение в среду, 1 декабря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Рособрнадзора.
Как напомнили в ведомстве, итоговое сочинение служит допуском выпускников к ЕГЭ.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал пять тем для сочинений: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо – вопрос гражданина".
"Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе писать изложение. В этом году изложение напишут 11,9 тысячи одиннадцатиклассников", – сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Итоговое сочинение стартует в 10:00 по местному времени. Продолжительность выполнения работы – 3 часа 55 минут. При этом для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность составит на 1,5 часа больше.
Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, а итогового изложения – минимум 200 слов.
Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для получивших неудовлетворительную оценку и отсутствующих по уважительной причине назначены дополнительные даты – 2 февраля и 4 мая 2022 года.
До этого в Рособрнадзоре заявили, что полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена является необоснованным. По мнению экспертов, отказ от ЕГЭ приведет к понижению качества образования в стране.
Изменения в ЕГЭ внесут почти по всем предметам
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