Новой "Мисс Вселенная" стала участница из Мексики

Фото: Instagram/missuniverse
Мексиканка Андреа Меза стала новой "Мисс Вселенная". Об этом сообщает News.ru.
Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Для девушек из Мексики это третья победа за всю историю проведения конкурса. Прошлые были в 1991 и 2010 году.
В топ-5 также вошли участницы из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.
На церемонии награждения Меза появилась в полностью расшитом стразами длинном красном платье с вырезом на спине. Она едва сдержалась, чтобы не разрыдаться, когда остальные девушки окружили ее и начали громко поздравлять. Победительница обняла соперниц и сказала слова благодарности.
Меза – старшая из трех сестер. У нее есть китайские корни. После окончания средней школы она поступила в Автономный университет Чиуауа, где изучала программную инженерию. Девушка получила диплом в 2017 году и устроилась работать в Мексике инженером-программистом в дополнение к своей карьере модели.
Россиянка Алина Санько, в 2019 году удостоенная титула "Мисс Россия", пробиться в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" не смогла.
А вот титул "Миссис Вселенная – 2020" принадлежит Ксении Вербицкой из Санкт-Петербурга. Ей 43 года, она мать четверых детей. Также о победительнице известно, что она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: