Новой "Мисс Вселенная" стала участница из Мексики

Фото: Instagram/missuniverse

Мексиканка Андреа Меза стала новой "Мисс Вселенная". Об этом сообщает News.ru.

Корону ей передала победительница 2019 года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Для девушек из Мексики это третья победа за всю историю проведения конкурса. Прошлые были в 1991 и 2010 году.

В топ-5 также вошли участницы из Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.

На церемонии награждения Меза появилась в полностью расшитом стразами длинном красном платье с вырезом на спине. Она едва сдержалась, чтобы не разрыдаться, когда остальные девушки окружили ее и начали громко поздравлять. Победительница обняла соперниц и сказала слова благодарности.

Меза – старшая из трех сестер. У нее есть китайские корни. После окончания средней школы она поступила в Автономный университет Чиуауа, где изучала программную инженерию. Девушка получила диплом в 2017 году и устроилась работать в Мексике инженером-программистом в дополнение к своей карьере модели.

Россиянка Алина Санько, в 2019 году удостоенная титула "Мисс Россия", пробиться в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" не смогла.

А вот титул "Миссис Вселенная – 2020" принадлежит Ксении Вербицкой из Санкт-Петербурга. Ей 43 года, она мать четверых детей. Также о победительнице известно, что она занимается аргентинским танго и увлекается литературой.