Самыми активными участницами проекта "Стану мамой" стали москвички от 18 до 24 лет

Молодые москвички ответственно подходят к планированию своего будущего. Самыми активными участницами проекта "Стану мамой" оказались женщины в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, программа направлена на поддержку репродуктивного здоровья. Изначально женщины могут сдать анализ на уровень антимюллерова гормона. Он помогает оценить способность к зачатию.

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