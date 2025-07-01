Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 07:45

Общество

На платформе "Активный гражданин – детям" появилась новая викторина

На платформе "Активный гражданин – детям" появилась новая викторина

Около 3,5 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

В школах предложили ввести новый предмет "Кибербезопасность"

В России могут повысить госпошлины на водительские права и авто-документы

Дачникам напомнили о правилах обработки участков от вредителей

В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

Чемпионат по морскому бою пройдет в Москве 1 июля

В Госдуме рассмотрят предложение снизить брачный возраст до 16 лет

305 детей родились в Москве 30 июня

Короткие вертикальные сериалы от ИИ начали набирать популярность в соцсетях

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовала новая викторина, посвященная фестивалю "Усадьбы Москвы". Этот проект проходит в рамках городской программы "Лето в Москве" и позволяет юным москвичам проверить свои знания об усадебной культуре.

Викторина рассчитана на разные возрастные группы: для самых маленьких участников – вопросы о старинных русских играх и забавах, популярных среди московского дворянства XIX века. Дети постарше, от 11 до 13 лет, смогут принять участие в интерактивных заданиях фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществокультурагородвидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика