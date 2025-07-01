На платформе "Активный гражданин – детям" появилась новая викторина

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовала новая викторина, посвященная фестивалю "Усадьбы Москвы". Этот проект проходит в рамках городской программы "Лето в Москве" и позволяет юным москвичам проверить свои знания об усадебной культуре.

Викторина рассчитана на разные возрастные группы: для самых маленьких участников – вопросы о старинных русских играх и забавах, популярных среди московского дворянства XIX века. Дети постарше, от 11 до 13 лет, смогут принять участие в интерактивных заданиях фестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.