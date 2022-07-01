Aviasales ответил маркетплейсу ASOS, который обвинили в издевательстве над клиентами РФ

Aviasales решил ответить маркетплейсу ASOS. Ранее британскую компанию обвинили в издевательстве над российскими клиентами. Она обновила свое мобильное приложение, после чего в описании появилась фраза: "Мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?"

На странице Aviasales в соцсетях появился пост: "Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только билеты в Воронеж! Обидно ведь видеть направления, по которым ты не можешь полететь, правда?".

Флешмоб подхватили и другие российские бренды и маркетплейсы. Подобные ответы ASOS можно встретить уже у нескольких компаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.