Пенсионеры старше 80 лет получат фиксированную надбавку к страховой пенсии с 1 марта

С 1 марта в России вступают в силу новые законы. Например, пенсионеры старше 80 лет получат фиксированную надбавку в двойном размере к страховой пенсии, с учетом индексации на 7,6%.

Кроме того, родителей ждет перерасчет алиментов при назначении пособий. Изменения также зафиксированы в правилах продажи табачных альтернатив и энергетических напитков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.