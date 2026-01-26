Почти 5 тысяч квалифицированных преподавателей и мастеров работают в колледжах Москвы

Почти 5 тысяч высококвалифицированных преподавателей и мастеров работают в колледжах Москвы. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

У сотрудников около 10 лет опыта работы. Примерно 30% мастеров пришли в преподавание после деятельности на производстве. Около 40% педагогов на площадке практической подготовки "Руднево" продолжают одновременно работать на предприятиях.

На кулинарном полигоне московского образовательного комплекса "Запад" 25% специалистов – это сотрудники известных ресторанов. Более 3 тысяч педагогов и мастеров производственного обучения прошли стажировки у работодателей-партнеров за прошлый учебный год.

