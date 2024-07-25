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25 июля, 14:30

Общество

Учащиеся столичных школ улучшили свои результаты по ЕГЭ

Учащиеся столичных школ улучшили свои результаты по ЕГЭ

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Московские школьники улучшили свои результаты на ЕГЭ по сравнению с 2023 годом. Как рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, Москва стала одним из лидеров среди регионов по итогам экзаменов.

Между тем в столице увеличилось количество ребят, получивших 100 баллов по нескольким предметам, а число тех, кто не смог справиться с базовыми экзаменами по русскому языку и математике, сократилось почти вдвое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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