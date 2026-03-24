Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в Москве

В Москве стартовал досрочный экзаменационный период для выпускников одиннадцатых классов. Он продлится с 20 марта по 21 апреля. Сдать ЕГЭ досрочно могут школьники без академических задолженностей, которые полностью освоили программу и получили зачет за итоговое сочинение.

При этом они должны иметь уважительную причину: участие в заключительных этапах олимпиад, спортивных соревнованиях или медицинские показания. Основной период сдачи Единого государственного экзамена пройдет с 1 июня по 9 июля.

