23 мая, 11:30Общество
Более 100 мероприятий для школьников пройдут в дни открытых дверей в колледжах Москвы
Более 100 мероприятий для школьников пройдут в рамках дней открытых дверей в колледжах Москвы. Об этом в преддверии старта приемной кампании сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, для того, чтобы определиться с будущей специальностью, у школьников будет возможность попробовать себя в 150 профессиях. Абитуриенты смогут пообщаться с преподавателями, студентами, а также получить первый практический опыт.
В программе запланированы экскурсии по колледжам, современным мастерским, лабораториям и встречи с работодателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.