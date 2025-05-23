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23 мая, 11:30

Общество

Более 100 мероприятий для школьников пройдут в дни открытых дверей в колледжах Москвы

Более 100 мероприятий для школьников пройдут в дни открытых дверей в колледжах Москвы

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Более 100 мероприятий для школьников пройдут в рамках дней открытых дверей в колледжах Москвы. Об этом в преддверии старта приемной кампании сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для того, чтобы определиться с будущей специальностью, у школьников будет возможность попробовать себя в 150 профессиях. Абитуриенты смогут пообщаться с преподавателями, студентами, а также получить первый практический опыт.

В программе запланированы экскурсии по колледжам, современным мастерским, лабораториям и встречи с работодателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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