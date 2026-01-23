В России могут сократить часы изучения иностранного языка в 5–7-х классах

Минпросвещения РФ хочет сократить часы изучения иностранного языка в 5–7-х классах. Общий объем может уменьшиться с 510 до 408 часов.

В ведомстве отметили, что мера необходима для оптимизации нагрузки на школьников и перераспределения учебного времени. Нововведение может вступить в силу с 1 сентября 2026 года, при этом в 8-х и 9-х классах иностранный язык продолжат изучать по 3 часа в неделю.

