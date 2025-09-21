21 сентября, 09:30Технологии
В российских колледжах появилась новая специальность по искусственному интеллекту
В российских колледжах появилась новая специальность "Интеграция решений с применением технологии искусственного интеллекта". Это первый опыт системного включения ИИ в программы среднего профессионального образования.
По мнению специалистов, цифровые модули станут необходимыми в разных профессиях. Также обучают преподавателей работе с нейросетями, чтобы они могли использовать искусственный интеллект для рутинных задач, например, для создания учебных презентаций.
