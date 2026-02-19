Отбор школьников для участия в Большой арктической экспедиции начался в Москве

В Москве начался отбор школьников и студентов колледжей для участия в шестой Большой арктической экспедиции. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. По итогам отбора 14 самых подготовленных ребят отправятся на мыс Челюскин, самую северную точку Евразии.

Они разделятся на два отряда. Один займется благоустройством мемориального кладбища полярных летчиков и зимовщиков. Второй будет работать по заданиям ведущих научных институтов и изучать флору и фауну побережья Северного Ледовитого океана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.