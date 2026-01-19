В России появится новый единый учебник по географии для школьников

В России появится новый единый учебник по географии для учащихся 5–11 классов. Основной упор в нем будет сделан на углубленное изучение страны, при этом сократится акцент на иностранные государства.

Школьники смогут работать с искусственным интеллектом, цифровыми картинками и оживающими изображениями. В комплекте с учебниками будут идти методические материалы для учителей, атласы и контурные карты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.