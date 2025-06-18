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18 июня, 14:30

Общество

Новости Москвы: столичным школьникам предложили освоить азы судоходства

Новости Москвы: столичным школьникам предложили освоить азы судоходства

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Московским школьникам предлагают освоить парусное судоходство. Такой вариант досуга в каникулы доступен в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого. Там подопечным рассказывают об истории кораблестроения, морского дела, учат пользоваться спутниковыми системами и распознавать признаки изменения погоды. Старшим подросткам предлагают отдельную программу по управлению маломерными судами.

Между тем в Москве обустроят удобный подъезд к 35 домам по реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. 10 новых дорог сделают в разных округах, больше всего – в Южном, Юго-Восточном и Северо-Западном. Работы уже ведутся в 16 локациях. Помимо проездов появятся и новые тротуары, а также будет проведено озеленение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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