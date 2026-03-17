В Москве 90% выпускников инженерных классов поступают в ведущие вузы. Такое предпрофессиональное обучение старшеклассников уже открыто более чем в 200 школах. Ребята углубленно изучают математику, физику и информатику, работают с лазерными установками, осваивают робототехнику и основы современного производства.

Школьники также осваивают управление дронами и готовятся к поступлению в профильные вузы, такие как МАИ и МИФИ. Ребята получают первую специальность уже в школе: управление БПЛА или инженер-чертежник. Сейчас в Москве создана сеть инженерных классов. Если в 2015 году их было чуть больше 90, то сейчас уже 207.

