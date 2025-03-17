ВДНХ представила образовательную программу на весенние школьные каникулы

ВДНХ пригласила школьников и их родителей с пользой провести весенние каникулы. Какие события приготовила главная выставка страны? Что интересного смогут узнать юные посетители в Лектории и Арт-лаборатории ВДНХ? Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции на тему "О мероприятиях ВДНХ в рамках весенних школьных каникул" рассказали:



первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук;



директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.

