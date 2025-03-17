17 марта, 17:15M24.RU
ВДНХ представила образовательную программу на весенние школьные каникулы
ВДНХ пригласила школьников и их родителей с пользой провести весенние каникулы. Какие события приготовила главная выставка страны? Что интересного смогут узнать юные посетители в Лектории и Арт-лаборатории ВДНХ? Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции на тему "О мероприятиях ВДНХ в рамках весенних школьных каникул" рассказали:
- первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук;
- директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.