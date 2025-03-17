Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 17:15

M24.RU

ВДНХ представила образовательную программу на весенние школьные каникулы

ВДНХ представила образовательную программу на весенние школьные каникулы

Центр практической подготовки "Руднево" обучил почти 3 тыс студентов колледжей

Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о порядке сдачи ОГЭ

На ВДНХ представили спецпрограмму на предстоящие весенние школьные каникулы

Семейный фестиваль "Московские каникулы" завершился в Москве

В Москве пройдет масштабный форум колледжей

Собянин: столичные школьники занимают лидирующие позиции на Всероссийской олимпиаде

Сергей Собянин рассказал, как развитие МЭШ делает обучение удобнее

Почти 50 столичных колледжей примут участие в масштабном форуме

Трехдневный форум колледжей состоится в Москве

ВДНХ пригласила школьников и их родителей с пользой провести весенние каникулы. Какие события приготовила главная выставка страны? Что интересного смогут узнать юные посетители в Лектории и Арт-лаборатории ВДНХ? Об этом и многом другом в ходе пресс-конференции на тему "О мероприятиях ВДНХ в рамках весенних школьных каникул" рассказали:


  • первый заместитель генерального директора ВДНХ Елена Жук;

  • директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ Наталья Задворная.


Читайте также
образованиегородвидеопресс-конференция
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика