Минпросвещения разрешило школам вводить оценки за поведение

Московские школьники начнут получать оценки за поведение. Минпросвещения России подготовило проект, согласно которому в дневниках появится балл за дисциплину учащихся.

В частности, для получения положительной оценки ученикам необходимо приходить вовремя в класс и выполнять домашнее задание. Классный руководитель вместе с коллегами из администрации школы будет решать, какую оценку поставить ученику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

