16 июня, 07:30Общество
Московские колледжи и вузы возглавили первый госрейтинг образовательных организаций
Опубликован первый государственный рейтинг вузов и колледжей, который поможет абитуриентам выбрать перспективное направление обучения. В лидерах оказались образовательные учреждения Москвы.
При составлении рейтинга учитывали уровень трудоустройства выпускников через два года после окончания, медианную зарплату и реальные достижения учебных заведений.
Рейтинг охватывает восемь направлений подготовки, включая инженерные, медицинские и гуманитарные дисциплины. В топ вошли не только столичные колледжи, но и учреждения из Якутии, Пермского края, Санкт-Петербурга и Татарстана.
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