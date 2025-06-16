Московские колледжи и вузы возглавили первый госрейтинг образовательных организаций

Опубликован первый государственный рейтинг вузов и колледжей, который поможет абитуриентам выбрать перспективное направление обучения. В лидерах оказались образовательные учреждения Москвы.

При составлении рейтинга учитывали уровень трудоустройства выпускников через два года после окончания, медианную зарплату и реальные достижения учебных заведений.

Рейтинг охватывает восемь направлений подготовки, включая инженерные, медицинские и гуманитарные дисциплины. В топ вошли не только столичные колледжи, но и учреждения из Якутии, Пермского края, Санкт-Петербурга и Татарстана.

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