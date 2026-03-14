География, информатика и обществознание вошли в топ-3 предметов ОГЭ в 2026 году

До экзаменов у девятиклассников осталось чуть больше трех месяцев. Всего ОГЭ в этом году сдадут почти 2 миллиона школьников.

Обязательными остаются русский язык и математика. Среди предметов по выбору лидируют география, информатика и обществознание.

При этом более 100 тысяч выпускников сдадут только два обязательных экзамена. Это участники эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, который стартовал в 12 регионах России. Послабление ввели для тех, кто не планирует идти в 10-й класс и сразу хочет поступать в техникум.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.