Участники арктической экспедиции восстановят мемориал полярникам на мысе Челюскин

Участники Большой арктической экспедиции для школьников восстанавливают мемориал советским полярникам на мысе Челюскин. Юные "Хранители истории" приводят в порядок каменистую и промерзшую землю, устанавливают флаги и готовят площадку к приезду исследовательского отряда.

Мыс Челюскин – самая северная точка России. В экспедицию отправились 14 московских школьников и студентов колледжей, прошедших строгий отбор и серьезную подготовку. Поездка проходит в рамках ежегодной программы, посвященной сохранению исторической памяти и изучению Арктики.

