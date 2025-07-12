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12 июля, 09:30

Общество

Новая система высшего образования появится в России в 2027–2028 годах

Новая система высшего образования появится в России в 2027–2028 годах

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Новая система высшего образования появится в России уже в 2027–2028 года. При этом ведущие вузы страны начнут переход уже в 2026 году.

Как отметили в Минобрнауки, студенты этих изменений не особо заметят, зато качество образования вырастет. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное – аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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