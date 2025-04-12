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12 апреля, 12:15

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В Москве проходит единый день открытых дверей в колледжах

В Москве проходит единый день открытых дверей в колледжах

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В Москве стартовал единый день открытых дверей в колледжах, в котором участвуют 48 учреждений. Школьники смогут узнать о программах обучения, посетить мастерские и лаборатории, познакомиться с преподавателями, наставниками, а также успешными выпускниками.

Например, в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы гости могут потренироваться на симуляторе, который имитирует поездку на пассажирском поезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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