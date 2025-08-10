Российские школьники выиграли международную олимпиаду по ИИ

Юных победителей международной олимпиады по искусственному интеллекту встретили в аэропорту Шереметьево. Сборная школьников из России вернулась из Китая, завоевав первое место в общем зачете. В копилке команды – шесть золотых медалей из восьми возможных, а также по одной серебряной и бронзовой.

Олимпиада проходила с 2 по 8 августа и собрала 300 участников из более чем 60 стран, включая Австралию, Бразилию, США, Польшу, Японию, Швецию и Сингапур. Российские школьники смогут пройти стажировку в одном из крупных банков страны и получат по 100 тысяч рублей на образовательные цели.

