Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 09:45

Общество

Российские школьники выиграли международную олимпиаду по ИИ

Российские школьники выиграли международную олимпиаду по ИИ

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников

Более 30 школ и детсадов откроются в Москве к 1 сентября

Столичные школьники выиграли 5 медалей на Международной выставке изобретателей в Японии

Московские школьники и студенты колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Московские школьники и студенты отправились на мыс Челюскин

Правила платного приема в вузы изменятся в России с 1 сентября

"Мой район. Новости": в столичных школах стартовал набор в предпрофессиональные классы

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Более 30 школ и детсадов откроются в Москве к 1 сентября

Юных победителей международной олимпиады по искусственному интеллекту встретили в аэропорту Шереметьево. Сборная школьников из России вернулась из Китая, завоевав первое место в общем зачете. В копилке команды – шесть золотых медалей из восьми возможных, а также по одной серебряной и бронзовой.

Олимпиада проходила с 2 по 8 августа и собрала 300 участников из более чем 60 стран, включая Австралию, Бразилию, США, Польшу, Японию, Швецию и Сингапур. Российские школьники смогут пройти стажировку в одном из крупных банков страны и получат по 100 тысяч рублей на образовательные цели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика