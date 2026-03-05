Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Почти 1 тысяча победителей и призеров чемпионата "Московские профессионалы" пройдут стажировки в ведущих компаниях. В этот раз соревнования охватили более 300 компетенций. Заявки на участие в чемпионате подали 37 тысяч школьников и студентов колледжей.

"К Международному женскому дню мы подготовили особую программу, чтобы порадовать москвичек. В преддверии праздника посетительницам флагманских офисов госуслуг "Мои документы" подарят весенние гиацинты. При этом в центрах любой желающий сможет подписать бумажные и электронные открытки с теплыми словами своим близким – маме, жене, дочери, бабушке. Во флагманских центрах "Московского долголетия" 6 марта весь день будут проходить лекции о красоте и здоровье, спортивные и творческие занятия, более того, в трех центрах будут открыты точки, где студенты колледжей бесплатно сделают укладку и макияж участницам проекта. Приятный сюрприз ждет пациенток, врачей и медицинских сестер в медицинских учреждениях. В Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, например, для них пройдет специальный концерт", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гости катались на лыжах и коньках, пробовали сладости и авторские напитки, смотрели масштабное световое шоу. Впервые открылся ресторан столичных колледжей с поварами-студентами. Он продолжит работу весной.