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05 марта, 16:30

M24.RU

В Москве открылся международный салон образования ММСО.EXPO-2025

В Москве открылся международный салон образования ММСО.EXPO-2025

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5 марта в в "Экспоцентре" открылся Московский международный салон образования ММСО.EXPO-2025. Обсудить актуальные вопросы образования съехались представители более 60 стран.

Программа ММСО.EXPO-2025 включает в себя более 120 мероприятий. Главная тема деловой части – "Образование для экономики будущего". В ходе сессий форума эксперты обсуждают, как синхронизировать запросы рынка труда, сферы образования и семьи.

В рамках выставки более 200 компаний представляют инновационные разработки и решения для индустрии образования. Экспозиция включает в себя десять направлений: от развивающих игр и учебников до робототехники и программного обеспечения.

Как могут выглядеть школьные классы в скором будущем? Что нового ждет сферу образования в ближайшие годы? Как технологии изменят подход к обучению? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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