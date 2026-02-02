Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Стартовал прием заявок на ежегодный профессиональный конкурс "Педагоги года Москвы". В нем могут принять участие учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Подать заявки можно до 5 февраля на официальном сайте конкурса.

"Сегодня специальности в сфере креативных индустрий – одни из самых востребованных у абитуриентов столичных колледжей. В этом году 7,5 тысячи первокурсников обучаются на направлениях этой сферы – почти на 25% больше, чем в 2024-м. Чаще всего ребята выбирали направления в области дизайна, рекламы и кинопроизводства. С учетом растущего интереса ребят к креативным направлениям, мы строим новый Артколледж площадью более 50 тысяч квадратных метров с инновационными мастерскими. Он откроется уже в 2028 году", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школы Москвы смогут выбирать дизайн при реконструкции по программе "Моя школа". Теперь им доступны несколько вариантов с бирюзовыми, оранжево-зелеными или желто-зелеными акцентами.