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30 июля, 08:15

Наука

"Роскосмос" и NASA намерены обсудить дату вывода из эксплуатации МКС

"Роскосмос" и NASA намерены обсудить дату вывода из эксплуатации МКС

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи в рамках переговоров намерены обсудить дату вывода из эксплуатации Международной космической станции.

Делегация РФ во главе с Бакановым уже посетила Центр управления полетами в Хьюстоне. Они также планируют встретиться с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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