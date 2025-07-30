"Роскосмос" и NASA намерены обсудить дату вывода из эксплуатации МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи в рамках переговоров намерены обсудить дату вывода из эксплуатации Международной космической станции.

Делегация РФ во главе с Бакановым уже посетила Центр управления полетами в Хьюстоне. Они также планируют встретиться с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов.

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