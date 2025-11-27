Экипаж "Союз МС-28" перешел на борт МКС

Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также с американским астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как сообщили в Роскосмосе, переход на борт МКС прошел в штатном режиме. Участники космической экспедиции чувствуют себя хорошо. Миссия экипажа корабля на станции должна продлиться 242 дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

