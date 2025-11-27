Форма поиска по сайту

27 ноября, 22:30

Наука

Экипаж "Союз МС-28" перешел на борт МКС

Экипаж "Союз МС-28" перешел на борт МКС

Корабль "Союз МС-28" пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз МС-28" состыкуется с МКС через 30 минут

Пилотируемый корабль "Союз" успешно вышел на орбиту и взял курс на МКС

Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур

Ученые заявили об омолаживающем эффекте при регулярном потреблении кофе

"Мослекторий": Анатолий Петрукович – о Земле

Российские ученые испытали голубей-биодронов с нейроимплантами в мозге

Космические войска России запустили ракету "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк

Ученые обнаружили простой способ ослабления симптомов депрессии за 30 минут

Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также с американским астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как сообщили в Роскосмосе, переход на борт МКС прошел в штатном режиме. Участники космической экспедиции чувствуют себя хорошо. Миссия экипажа корабля на станции должна продлиться 242 дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоЕкатерина Кузнеченкова

