26 ноября, 07:00Политика
Космические войска России запустили ракету "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк
Космические войска России осуществили успешный запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как сообщили в Минобороны, старт прошел в штатном режиме.
На борту ракеты находились военные спутники, которые выведены на заданные орбиты и приняты на управление средствами ВКС. Предыдущий запуск "Ангары" с Плесецка проводился в конце августа.
