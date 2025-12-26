Форма поиска по сайту

26 декабря, 07:15

Наука

Ракета "Союз-2.1а" успешно вывела спутник на целевую орбиту в расчетное время

Ракета "Союз-2.1а" успешно вывела спутник на целевую орбиту в расчетное время. Об этом сообщили в Минобороны России.

Аппарат принят на управление наземными средствами ВКС РФ. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме. Ракету-носитель запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий НайдаДарья Ермакова

