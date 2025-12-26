26 декабря, 07:15Наука
Ракета "Союз-2.1а" успешно вывела спутник на целевую орбиту в расчетное время
Ракета "Союз-2.1а" успешно вывела спутник на целевую орбиту в расчетное время. Об этом сообщили в Минобороны России.
Аппарат принят на управление наземными средствами ВКС РФ. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме. Ракету-носитель запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.
