Ракета "Союз-2.1а" успешно вывела спутник на целевую орбиту в расчетное время. Об этом сообщили в Минобороны России.

Аппарат принят на управление наземными средствами ВКС РФ. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме. Ракету-носитель запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области.

