Космонавту Артемьеву пришлось досрочно завершить выход в открытый космос

Космонавту Олегу Артемьеву пришлось досрочно завершить выход в открытый космос и вернуться на борт МКС. Во время работы у него возникли проблемы со скафандром.

Космонавт рисковал остаться без связи. В паре с Денисом Матвеевым они должны были провести работы с манипулятором ERA. Однако из-за ЧП обоим пришлось вернуться в шлюзовой отсек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.