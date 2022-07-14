Суперлуние можно было наблюдать ночью 14 июля. Происходит оно в полнолуние, когда естественный спутник максимально приближается к нашей планете. По словам астрономов, это суперлуние – самое яркое в 2022 году.

Полнолуние наступило накануне в 21:38. Москвичам удалось снять разноцветную Луну – кто-то увидел ее белой, а кто-то желтой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.