Корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым состыкуется с МКС вечером 14 февраля

С мыса Канаверал во Флориде 13 февраля стартовал космический корабль Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым на борту. Это уже второй полет россиянина на МКС.

Международный экипаж Crew-12, в который, помимо Федяева, вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также француженка Софи Адено, проведет на станции восемь месяцев. Стыковка с МКС ожидается 14 февраля около 23:15 по московскому времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

