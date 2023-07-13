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Ученые спрогнозировали "интернет-апокалипсис" из-за солнечной бури в 2025 году

Ученые спрогнозировали "интернет-апокалипсис" из-за солнечной бури в 2025 году

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Интернет на всей Земле перестанет работать в 2025 году. Как сообщает новостной портал Daily Star со ссылкой на исследования ученых, на планету обрушится мощная солнечная буря.

Она может нарушить работу Сети, отключить компьютеры по всему миру и вызвать серьезные сбои электроэнергии. По данным ученых, солнечная активность в настоящее время действительно меняется все быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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