Ученые спрогнозировали "интернет-апокалипсис" из-за солнечной бури в 2025 году

Интернет на всей Земле перестанет работать в 2025 году. Как сообщает новостной портал Daily Star со ссылкой на исследования ученых, на планету обрушится мощная солнечная буря.

Она может нарушить работу Сети, отключить компьютеры по всему миру и вызвать серьезные сбои электроэнергии. По данным ученых, солнечная активность в настоящее время действительно меняется все быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.