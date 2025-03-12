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12 марта, 07:30

Наука

Москвичи смогут увидеть "кровавую" Луну в ночь на 14 марта

Москвичи смогут увидеть "кровавую" Луну в ночь на 14 марта

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"Кровавую" Луну можно будет увидеть в Москве в ночь с 13 на 14 марта. Такой цвет спутник получает, когда солнечные лучи проходят по касательной к Земле и рассеиваются в атмосфере. Часть лучей достигает Луны и окрашивает ее в алый цвет.

Увидеть спутник Земли в необычном цвете можно будет ближе к рассвету, а пик затмения наступит в 12:57 по московскому времени и продлится до 13:02. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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