Москвичи смогут увидеть "кровавую" Луну в ночь на 14 марта

"Кровавую" Луну можно будет увидеть в Москве в ночь с 13 на 14 марта. Такой цвет спутник получает, когда солнечные лучи проходят по касательной к Земле и рассеиваются в атмосфере. Часть лучей достигает Луны и окрашивает ее в алый цвет.

Увидеть спутник Земли в необычном цвете можно будет ближе к рассвету, а пик затмения наступит в 12:57 по московскому времени и продлится до 13:02. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.