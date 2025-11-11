Ученые обнаружили фрагменты метеорита в Новгородской области

Фрагменты метеорита, полет которого наблюдали в Москве 27 октября, обнаружили в Новгородской области. Как сообщил Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН, один из обломков пробил крышу частного дома при падении.

Светящийся объект видели жители различных городов Московской области, включая Видное, Дубну, Раменское и Жуковский. Образцы метеорита передали для изучения в лабораторию института, Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский университет в Екатеринбурге.

