Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 19:15

Наука

Ученые обнаружили фрагменты метеорита в Новгородской области

Ученые обнаружили фрагменты метеорита в Новгородской области

Специалисты нашли пролетевший над Москвой метеорит в Нижегородской области

Китайские ученые начали разрабатывать таблетки для продления жизни до 150 лет

Ученые сообщили о приближении к Земле двух облаков солнечной плазмы

"Мослекторий": Сергей Пилипенко – о путешествиях по планетам

Ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Южнокорейские астрономы предположили "схлопывание" Вселенной

Мощная вспышка на Солнце уничтожила гигантский протуберанец

"Новости дня": российские ученые создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Фрагменты метеорита, полет которого наблюдали в Москве 27 октября, обнаружили в Новгородской области. Как сообщил Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН, один из обломков пробил крышу частного дома при падении.

Светящийся объект видели жители различных городов Московской области, включая Видное, Дубну, Раменское и Жуковский. Образцы метеорита передали для изучения в лабораторию института, Музей истории мироздания в Дедовске и Уральский университет в Екатеринбурге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика