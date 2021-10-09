Эффектный звездопад можно было наблюдать в небе в ночь на субботу. На эту ночь пришелся пик метеорного потока Дракониды. Доходило до 15–20 метеоров в час. Красивый след в небе остается после сгорания мелких частиц пыли, попавших в атмосферу. Особенно яркие звездопады можно наблюдать в предрассветные часы при ясном небе. Телескопы и бинокли для этого не нужны. Сотрудники планетария советуют найти на небе Полярную звезду и от нее сдвинуть взгляд немного западнее – там будет часть созвездия Дракона, куда и нужно смотреть. Звездопад должен продолжиться и следующей ночью, правда, уже не такой интенсивный.

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